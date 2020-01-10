بعد «عين الأسد».. العراق يشكو إيران لمجلس الأمن الدولي

قدم العراق، شكوى لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بشأن الانتهاك الإيراني للأراضي العراقية مطالبا الحفاظ على أمنه، وذلك في أعقاب القصف الإيراني يوم الأربعاء.



وأشار العراق، إلى أن قصف الأراضي العراقية بحجة دفاع إيران عن نفسها مرفوض، فضلًا على أنه ينتهك مبادئ حسن الجوار.



كما طالب العراق مجلس الأمن، بشجب خرق الأطراف المتنازعة لسيادته وتهديد أمنه.



وتعرَّضت قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي الأربعاء.



وقالت إيران إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.