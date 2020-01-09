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تقارير ومتابعات

«تعليم القاهرة» تعلن شروط إعارة المعلمين للخارج لعام 2020

الخميس 09/يناير/2020 - 01:18 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
ريم محمود
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن شروط الإعارة الخارجية للمعلمين لعام ٢٠٢٠ وحصلت "الدستور" علي نسخة من هذه الشروط وهي كالتالي:

شروط التقدم للإعارة لعام 20212020
1- أن يكون المتقدم مقيدًا علي درجة مالية بموازنة التربية والتعليم.
2- قضاء 36 شهرًا علي الأقل في التربية والتعليم من 1 201710 بشرط أن يكون العامان الأخيران بنفس المحافظة المتقدم منها في أول أكتوبر للعام الذى تتم فيه الإعارة.
3- ألا يزيد سن المعلم وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية عن 50 عاما، والمعلمون المتقدمون للدول الناطقة بغير العربية، والوظائف الإشرافية والموجهين 56 عاما في 2020101.
4- بالنسبة للذكور يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أما الإناث موافقة الزوج أو الوالد صريحة ومعتمدة من جهة رسمية علي سفرها بمفردها دون أطفال، وتكون سارية طوال مدة الإعارة.
5- عدد 2صورة لبطاقة الرقم القومي سارية، صورة من جواز سفر حديث معتمدة.
6- عدد 3 صور شخصية حديثة، 2 دمغة نقابة مهن تعليمية.
7- ختم الاستمارات والصور الشخصية بشعار الجمهورية من المدرسة التى يعمل بها أو الإدارة.
8- صورة طبق الأصل للمؤهلات الدراسية الحاصل عليها المتقدم للإعارة.
9- شهادة صحية من مستشفي حكومي للخلو من الأمراض والعاهات الجسدية الظاهرة.
10- توريد 30 جنيهًا في خزينة الإدارة بإيصال 123 +صورة الإيصال، بالنسبة للإداريين إحضار صحيفة أحوال معتمدة.
11- تقرير العامين السابقين "كفء"20182017 وصورة معتمدة.
12- صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة من الإدارة.
13- دوسية بلاستيك بكبسولة لحفظ أوراق المتقدم.

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