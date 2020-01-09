إصابة ضابطين و5 مجندين فى حادث بقنا

أصيب ضابطا شرطة و5 مجندين، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة شرطة، على الطريق الصحراوي "قنا – سوهاج".



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة "محمود سليمان الشرقاوي"، 26 عامًا، نقيب شرطة، بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، و"مؤمن يحيى محمد"، 28 عامًا، نقيب شرطة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"ناصر حسن بهيج" مجند، 22 عامًا، بجرح فى الوجه حوالي 5 سم وكدمات بالجسم، و"مصطفى يوسف مرتضى" مجند، 21 عامًا، باشتباه كسر بعظام الجمجمة، "مجند محمود سعد سيد" 22 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ اليسرى، "فؤاد عبدالملاك فؤاد" مجند، 21 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"أحمد سعيد محمود" مجند، 22 عامًا، كسر بالساق اليمنى.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.