تامر حسين عن «يوم تلات»: لم أكتبها للهضبة خصيصًا

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين، أنه لم يكتب أغنية "يوم تلات" للهضبة خصيصًا كما أشيع فور طرح الأغنية.



وقال الشاعر تامر حسين، في تصريح خاص لـ"الدستور": "كتبت الأغنية وتركتها للمطرب صاحب النصيب".



وأضاف "حسين": "بالصدفة سمعها الهضبة عمرو دياب عند أسامة الهندي ووجدته يتحدث معي وطلب مني الأغنية فوافقت".



وأشار إلى أن الهضبة أضاف للأغنية بغنائه لها وقدمها بشكل مميز، متابعًا: "لم أتوقع النجاح الكبير الذي حققته هي وأغنية "قدام مرايتها" فهي الأخرى من كلماتي، والأغنيتان بمثابة تغيير جلد لكل صناعها وأقدم أغنيتين للهضبة في الألبوم لم يتم طرحهما حتى الآن توجد بينهما أغنية تسمى "سهران" علي نفس طريقة "يوم تلات" و"قدام مرايتها" وسيتم طرح الألبوم خلال الأيام المقبلة، وأتوقع أن تنجح هذه الأغنية مثل باقى الأغانى".