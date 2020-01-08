سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية بالعراق

وقعت سلسلة انفجارات، منذ قليل، في المنطقة الخضراء وسط بغداد قرب مقر السفارة الأمريكية.



وأوضح مصدر أمني عراقي مساء اليوم، أنه سمع دوي انفجار من جانب المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما أطلقت السفارة الأمريكية في المنطقة صافرات الإنذار.



ولم يتم الكشف حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهجوم أو الجهة المستهدفة.



وفي السياق، أعلنت وسائل إعلامية عراقية، سقوط صاروخين على منطقة الخضراء ببغداد وسماع صافرات الإنذار.