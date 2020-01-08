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فن

أصالة تطرح «شامخ» عبر يوتيوب غدًا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:53 م
أصالة
أصالة
دعاء عبد المقصود
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تستعد النجمة أصالة لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "شامخ"، غدًا الخميس، وتعد الأولى بعد إعلانها الانفصال بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام أكثر من 13 عامًا.

وطرحت أصالة الفيديو التشويقي لأغنية "شامخ" عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

من جهة أخرى، تحيي النجمة أصالة يوم الجمعة 10 يناير الجاري، حفلًا خيريًا لصالح مرضى السرطان، حيث سيتم تخصيص ربح الحفل الخيري لصالح المرضى واستكمال مسيرة العلاج والأبحاث.

وتغنى أصالة خلال الحفل عددًا من أغانيها القديمة والجديدة، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون"، "ولا تصدق"، "خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها.

يذكر أن أصالة أعلنت، الإثنين الماضي، انفصالها رسميًا عن المخرج طارق العريان، بعد مرور أشهر من الشائعات حول انفصالهما.

وكتبت "أصالة"، عبر حسابها على "إنستجرام": "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيًّا عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادي".

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