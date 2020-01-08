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عالم

لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها إلى إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:13 ص
شركة طيران لوفتهانزا
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية
وكالات
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أعلنت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها تعلق رحلاتها إلى إيران، بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران على قوات الولايات المتحدة في العراق.

وتعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقال التلفزيون الإيراني، إن الحرس الثوري نفذ الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد بالعراق.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن القصف الصاروخي جاء ردًا على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد، فجر الجمعة الماضية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قد أعلنت، الجمعة، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.

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