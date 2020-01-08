رسميا.. طهران: معظم ركاب الطائرة الأوكرانية «إيرانيون»

أعلنت مؤسسة الطيران الإيرانية اليوم الأربعاء، أن معظم ركاب الطائرة المنكوبة التي سقطت بعد لحظات من إقلاعها من مطار الخميني في طهران، إيرانيون.



وجاء تأكيد الشركة في أعقاب تداول العديد من وسائل الإعلام خبر سقوط طائرة ركاب أوكرانية على متنها 180 راكبًا معظمهم إيرانيين، بعد لحظات من إقلاعها من مطار الخميني في طهران.



فيما حذر الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة تضم قوات أمريكية في غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق فجر الجمعة الماضية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.