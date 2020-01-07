ترامب وأمير قطر يبحثان هاتفيًا الوضع في العراق

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة في العراق، مع أمير قطر تميم بن حمد، على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية ببغداد.



وأوضحت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن تميم بن حمد أمير قطر، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، تم خلاله مناقشة تطورات الأحداث بالمنطقة، لا سيما آخر المستجدات بالعراق، والسبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية وتخفيف حدة التوتر لضمان الأمن والاستقرار.



كما تناول الاتصال بين ترامب وتميم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تنميتها وتعزيزها.



وزار وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، الماضي طهران، بعد 24 ساعة من مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري للقاء المسئولين الإيرانيين.