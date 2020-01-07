-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السبت.. مرقس عادل يبدأ تصوير «فرصة تانية»

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:43 ص
المخرج مرقس عادل
المخرج مرقس عادل
حسين الجندي
طباعة
يبدأ المخرج مرقس عادل، تصوير أول مشاهد مسلسل "فرصة تانية"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، في ثاني بطولاتها الدرامية، 11 يناير الجاري، بعد أن حدد أماكن التصوير الخاصة بالعمل.

ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل 2020، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، بينما تجمع المشاهد الأولى كلًا من ياسمين صبرى وأحمد مجدى وآخرين، فى ديكور الشركة وهو الديكور الأساسى الأول للمسلسل.

وفى سياق متصل، ما زال فريق الكتابة يعكف على كتابة باقى حلقات المسلسل، حيث تسلمت الشركة من المؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم 15 حلقة من المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان.

ويعرض للمخرج مرقس عادل حاليًا، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة الفنان إياد نصار، ومي سليم، ودانا حمدان، وإنجي المقدم، وآخرون، ومن تأليف أيمن سليم ونهي سعيد، ومن إنتاج سينرجي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فريدة سيف النصر أحدث المنضمين لـ"حواديت الشانزليزيه"

جينا سليم تنضم إلى أبطال "حواديت الشانزليزيه"

إياد نصار يدخل "حواديت الشانزليزيه" خلال 10 أيام

انضمام الفنان إدوارد لمسلسل "حواديت الشانزليزيه".. (صورة)

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأسطول الحربى الروسى يتحرك باتجاه سوريا وإيران

منذ حوالي 12 ساعة

شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة علاقتها بـ«لص الفيلا»

منذ حوالي 19 ساعة

يعمل لديهم.. تفاصيل جديدة فى واقعة اقتحام فيلا نانسى عجرم

منذ 33 دقيقة

الإفتاء: أردوغان يحاول السيطرة على إفريقيا وإحياء «العثمانية»

الصور

image description

الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

الأكثر قراءة

الإفتاء: أردوغان يحاول السيطرة على إفريقيا وإحياء «العثمانية»

الأسطول الحربى الروسى يتحرك باتجاه سوريا وإيران

بعد إعلان الانفصال.. كواليس الخلاف بين أصالة وطارق العريان

شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة علاقتها بـ«لص الفيلا»

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

باحثون: حرمان الطفولة يؤثر على حجم المخ

تصل للوفاة.. أضرار المبيدات الحشرية

الرئيس نيوز

قبل اجتماع أديس أبابا: "تفاهمات سد النهضة لا تزال على المحك"

وزير المالية: خفض العجز لـ 6.2% العام المالي المقبل

وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس "ذارو" الاستثمار مع "صندوق مصر السيادي"

خاص| صرف مرتبات شهر يونيو مبكراً .. تعرف على الموعد

منوعات

4 نصائح تساعد الأم فى تدريب طفلها على استخدام «المرحاض»

ركاب طائرة هندية يحاولون كسر الباب بعد احتجازهم بالداخل 5 ساعات

فنلندا تقلص أيام العمل لـ4

فينيكس يدعو المشاهير عدم السفر بطائرات خاصة

كشكول

تعيين رشا عادل وكيلًا لشئون التعليم بإعلام بني سويف

التعليم تطبع ٨٠٠ ألف استمارة بيانات ورقية لطلاب الثانوية العامة

التعليم: تعلن موعد الاختبار النفسي للمرحلة الرابعة بمسابقة 120 ألف معلم

بحوث الفلزات ينظم ورشة عمل حول ربط البحث العلمي بالصناعة

إسلام سياسي

الإفتاء: تركيا تتطلع بطموحها الاستعماري للسيطرة على العمق الأفريقي

التحالف الدولي يؤكد وقف التدريب ودعم العمليات ضد داعش

محمد بن زايد: ندعم جهود"الأخوة الإنسانية" لتفعيل مبادئ الوثيقة

«مدير مركز الفاتح الثقافى» يرد على متزعم التمرد الصوفى بعد هجومه على "أبوالعزائم": نار الفتنة التى أشعلتها ستحرقك وحدك

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: وزارة الثقافة.. المشاريع الكبرى وخناقات الحوارى!
لواء. محسن الفحام
سليمانى والحرس الثورى
لواء.حمدى البطران
مثقفون مهمشون
مؤمن المحمدي
لايصين كومبليتلى
المزيد

الثقافة

حين تغرب الشمس.. مجموعة قصصية لـ فريد الخمال عن دار كتوبيا

رئيس دار الكتب والوثائق توجه بتوفير أفضل الخدمات للباحثين

عروض سينما وورش فنية بثقافة أحمد بهاء الدين 

«الوحدة الوطنية» ورشة فنية بثقافة السويس (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك