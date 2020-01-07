السبت.. مرقس عادل يبدأ تصوير «فرصة تانية»

يبدأ المخرج مرقس عادل، تصوير أول مشاهد مسلسل "فرصة تانية"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، في ثاني بطولاتها الدرامية، 11 يناير الجاري، بعد أن حدد أماكن التصوير الخاصة بالعمل.



ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل 2020، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، بينما تجمع المشاهد الأولى كلًا من ياسمين صبرى وأحمد مجدى وآخرين، فى ديكور الشركة وهو الديكور الأساسى الأول للمسلسل.



وفى سياق متصل، ما زال فريق الكتابة يعكف على كتابة باقى حلقات المسلسل، حيث تسلمت الشركة من المؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم 15 حلقة من المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان.



ويعرض للمخرج مرقس عادل حاليًا، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة الفنان إياد نصار، ومي سليم، ودانا حمدان، وإنجي المقدم، وآخرون، ومن تأليف أيمن سليم ونهي سعيد، ومن إنتاج سينرجي.