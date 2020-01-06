الأربعاء.. بلقيس تحيي حفلًا غنائيًا بالإمارات

تستعد المطربة اليمنية بلقيس لاحياء حفلا غنائيا ضخما يوم الأربعاء المقبل بالإمارات العربية المتحدة.



ويقام الحفل ضمن فعاليات "مهرجان ليوا الدولي" والذي يقام بإمارة أبو ظبي، ومن المقرر أن تقدم بلقيس خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياتها وأخرى من أرشيف كبار النجوم ومنها: "مجنون، ويا شمس، وحقير الشوق، وهي واحدة، وشويخ من ارض مكناس، وشوفلي حل بجمالك، وياللي تمر الحسين، وشنو هذا، وانت ملك، ومفتون"، وغيرها،



كانت بلقيس فتحي من ضمن النجوم الذين تم تكريمهم مؤخرًا من قبل دبي ستارز، ووضع اسمها في ممر النجوم، والذي تم افتتاحه مؤخرًا في دبي، على غرار ممر النجوم في هوليود.