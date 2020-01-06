الله يعلم المخلصين وسينصرهم.. رسائل السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، خلال زيارته مساء اليوم الإثنين لكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الإدارية الجديدة، وحملت كلمة الرئيس العديد من الرسائل للشعب المصري.



• مستمر في حضور الاحتفالات

الرئيس سيستمر في حضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وتهنئة الأقباط وتمنى يوما سعيدا وسنة سعيدة على جميع المصريين.



• حبوا بعض

طلب الرئيس السيسي من المصريين التكاتف والتضامن قائلا "حبوا بعض لو بتحبوا ربنا".



• تحذير من الفتنة

تضمنت كلمة الرئيس تحذيرا من الانجرار للفتنة، قائلًا: "لا تسمحوا لأحد أن يوقع بيننا أو يعمل فتنة، البلد بلدنا كلنا، وهتفضل بلدنا كلنا، كلنا زي بعض، ولا حد له زيادة ولا نقص".



• دعوة للاطمئنان

- قال الرئيس خلال كلمته: "لا تقلقوا، لا يوجد أي شيء يستدعي القلق بين المصريين الذين يحفظهم الله، الله يعلم المخلصين وسينصرهم دائمًا، لن يستطيع أحد أن يعمل لنا شيئا وربنا أراد أن نكون في ظروف صعبة بسبب الأوضاع حولنا لكنها لنا وعلينا، وعلينا أن نأخذ بالنا من بلدنا".



• لن ننجر هنا أو هناك

- أكد الرئيس أنه لا يوجد خطر طالما نحن معًا ويد واحد، "فلن يستطيع أحد أن يعمل معنا أو فينا شيئًا، أو يجرجرنا هنا أو هناك".



• نتعامل بشرف في زمن ليس فيه شرف

ختم الرئيس رسائله بالتأكيد أن مصر تتعامل بشرف في زمن ليس فيه شرف، وأهدى باقة ورود إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، متمنيًا وصولها إلى كل المصريين.