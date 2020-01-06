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بعد غياب سنوات.. أول ظهور للفنانة المعتزلة نسرين (صورة)

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:00 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المعتزلة نسرين، بعد غياب طويل.

وظهرت الفنانة نسرين، بحجابها الذي ارتدته منذ سنوات طويلة بعد اعتزالها للفن وعدم مشاركتها في أي فعاليات فنية أو الظهور في برامج فنية.

وكانت العديد من الشائعات دارت خلال الفترة الأخيرة حول عودة الفنانة نسرين للعمل الفني بعد اعتزال سنوات طويلة إلا أن زوجها الفنان محسن محيي الدين، رد على هذه الشائعات مؤكدًا أن هذه الشائعات عارية تمامًا عن الصحة.

وأضاف، أنه لم يجبر زوجته الفنانة نسرين على الاعتزال، مشيرًا إلى أن الفنانة المعتزلة نسرين تستمتع بحياتها بعيدًا عن الأضواء.

وتابع أنها اكتشفت عالمًا جديدًا بعيدًا عن الوسط الفني، ولكنها في الوقت نفسه لم تختف نهائيا على المستوى الاجتماعي.

وارتبطت الفنانة نسرين، بالفنان محسن محيي الدين، بعد انفصالها عن الملحن محمد ضياء الدين الهاشمي، والذي مثلت معه وهي طفلة صغيرة، وشاركت زوجها محسن، في كتابة فيلم "شباب على كف عفريت"، وكانت قبلها قد قدمت عدد من الأعمال السينمائية منها "الحفيد" "شيلني وأشيلك".

واعتزلت الفن بعد زواجها، ثم ارتدت الحجاب، ولم تظهر بعد ذلك في أي وسيلة إعلامية وبررت اعتزالها بأنها لم تنسجم مع الوسط الفني هي وزوجها.

وكان الفنان محسن محيي الدين، كشف في حوار سابق له أن وفاة الفنانة هالة فؤاد، بالمرض الخبيث هو سبب ابتعاده عن عالم الفن، وأنه قرر أن يبتعد بعد ذلك ليرى إن كان يسير على الصواب أو الخطأ.

وعاد محسن محيي الدين للتمثيل في الفترة الأخيرة وشارك في مسلسل "فرق توقيت"، مع الفنان تامر حسني ونيكول سابا.

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