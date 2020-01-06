إصابة طفل صدمته دراجة بخارية في قنا

أصيب طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، نتيجة اصطدام دراجة نارية به، أثناء عبوره الطريق، في قنا.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا مفاده وصول الطفل "عبدالرحمن حمادة عطيتو"، مصابا بارتحاج في المخ وكدمات وكسور متفرقة، إثر اصطدام دراجة بخارية به عند عبوره الطريق.



تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، وبسؤال والده "حمادة عطيتو"، 34 سنة، عامل بشركة، أقر بأنه أثناء عبوره الطريق صدمته دراجة نارية.



تم القبض على مالك الدراجة الذي أقر بأنه أثناء سيره بالطريق فوجئ بالطفل يمر أمامه فحاول تفاديه لكنه اصطدم به ما أدى إلى إصابته.



تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة، التي أمرت بالتحفظ على الدراجة ومالكها.