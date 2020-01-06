خليفة «سليماني»: سأسعى لطرد أمريكا من المنطقة

نقل الإعلام الرسمى فى إيران عن القائد الجديد لفيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى اسماعيل قاآنى، قوله إنه سيسعى لطرد الولايات المتحدة من المنطقة، بعد مقتل قائد الفيلق قاسم سليمانى فى ضربة أمريكية بالعراق.



ونقلت الإذاعة الرسمية عن قاآنى، قوله قبيل جنازة سليمانى فى طهران "نتعهد بمواصلة مسيرة سليمانى بنفس القوة، والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أمريكا من المنطقة".



وقُتِل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه في مطار بغداد، الجمعة، وقضى معه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، رفقة 4 ضباط إيرانيين، وقادة في الحشد.