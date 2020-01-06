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منوعات

ممثلة تجمع 20 مليون دولار أسترالي لمكافحة الحرائق

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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نجحت ممثلة كوميدية أسترالية في جمع مبلغ 20 مليون دولار أسترالي "13 مليون دولار أمريكي" خلال 48 ساعة في إطار حملة لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات التي تضرب البلاد منذ عدة أشهر.

ودشنت الممثلة الكوميدية سيليست باربر حملة مناشدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب "نرجو تقديم أي نوع من المساعدة، فالأمر مرعب".

ولقيت دعوة باربر استجابة سريعة لمواجهة حرائق الغابات التى أودت بحياة 24 شخصا منذ شهر سبتمبر الماضي.

ووصفت باربر الاستجابة بأنها "لاتصدق"، قائلة "إن التبرعات سيتم تحويلها لخدمة مكافحة حرائق المناطق الريفية وصندوق تبرعات مكافحة الحرائق".

يذكر أن باربرا لديها عائلة تم نقلها من بلدة أيدن في ولاية جنوب ساوث ويلز، حيث طالب المسئولون هناك من السكان مغادرتها على الفوز والتوجه إلى الشمال لو لم يكن لديهم خطة للتعامل مع حرائق الغابات.

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