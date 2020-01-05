نتيجة مرعبة.. 72% يحملون المرأة مسئولية التحرش

استعرض الإعلامي عمرو أديب، نتائج استفتاء وضعه على صفحة برنامجه "الحكاية" على "فيسبوك"، عن تحمل المرأة جزءً من مسئولية تعرضها للتحرش.



وجاءت نتيجة الاستفتاء خلال ساعتين من طرحها وتصويت أكثر من 16 ألف مواطن عليه، بأن 72% من المصوتين يرون أن المرأة تتحمل جزء من المسؤولية مقابل 28% يرون أن المرأة لا تتحمل أي مسؤولية.



وعلق "أديب" على النتيجة الأولية للاستفتاء، خلال تقديم برنامج "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر" قائلًا: "المسئول الأكبر والأعظم هو الحيوان المتحرش الذي بلا دين أو أخلاق، لكن نتيجة الاستفتاء شئ ملفت للنظر".