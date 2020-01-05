ترامب: سنرد على إيران بقوة إذا استهدفت أي أمريكي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران في حال إقدامها على ضرب أي شخص أو هدف أمريكي، قائلا: "الولايات المتحدة ستضرب بسرعة وبشكل كامل".



وقال ترامب في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم، إن تصريحاته الإعلامية هذه ستكون بمثابة إخطار إلى الكونجرس الأمريكي بأنه إذا قامت إيران بضرب أي شخص أو هدف أمريكي، فإن الولايات المتحدة ستضرب بسرعة، وربما بطريقة غير متناسبة على طهران.



وهددت إيران باستهداف المصالح والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.

