ماجدة خير الله: «حذاء ساتان أحمر» تجربة راودتني منذ فترة

صدر حديثًا عن دار ديير للنشر والتوزيع الروايئة السينمائية كتاب "حذاء ساتان أحمر" للكاتبة والناقدة ماجدة خير الله، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 51.



وقالت ماجدة خير الله عن الكتاب:" تجربة كنت بفكر فيها من زمان، خاصةً حين شاركت في ورشة لتعليم فن كتابه السيناريو ووجدت الحاح من الدارسين للاطلاع على سيناريوهات لقراءتها، وكنت اتساءل هل ممكن أن يستمتع القارىء بقراءه نص سينمائي كما يستمتع بقراءة نص مسرحي".



وأضافت "خير الله"، في تصريح خاص لـ "الدستور": "الحقيقة إنني وجدت إقبالًا على مواقع تنشر سيناريوهات لأفلام مصرية مشهورة، ولكن كان العائق إن معظمها نسخ المخرج التي تزدحم بالمصطلحات الفنية التى يصعب فهمها وهى مصطلحات خاصة بفريق العمل فقط يقراها مساعدى المخرج ومدير التصوير، ولايقرأها الممثلين لأنها كما ذكرت نسخه المخرج يضع عليها أحجام اللقطات وزوايا الكاميرا نوع العدسات ولا يجد فيها القارىء العادي أي متعة، ولذلك فكرت في نشر سيناريو كما يكتبه السيناريست".



وأشارت إلى أن هذه هي التجربة الأولى التي تتمنى نجاحها لأنها ستكون ذات فائدة لمن يقدم على دراسة فن كتابة السيناريو، كما أن بها قدر من المتعة.