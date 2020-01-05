انطلاق الموسم الجديد من «جمهورية مصر فى العربية» على «راديو هيتس»

ينطلق الموسم الجديد من برنامج "جمهورية مصر في العربية" الذي تقدمه الإعلامية منة عامر، والإعلامي تامر عادل، يوم الثلاثاء المقبل، عبر محطة راديو "هيتس".



ويذاع البرنامج من الثلاثاء إلى الخميس في تمام الساعة الرابعة مساء، وتتنوع فقراته ما بين الترفيهية والمعلومات العامة، والاهتمام بالقضايا المثارة على مواقع التواصل الاجتماعى.



برنامج "جمهورية مصر في العربية" واحد من ضمن برامج تامر عادل على إذاعة راديو هيتس، الذي يقدم من خلاله فقرات متنوعة ومختلفة، حيث يبتعد البرنامج عن الأجندة السياسية، كما يناقش موضوعات اجتماعية خفيفة، ويستعرض وجهات نظر المستمعين ويلبي طلباتهم في اختيار أغنياتهم المفضلة.



وكانت منة عامر، تركت راديو هيتس في أغسطس 2014 للراديو 90 90، وقدمت برنامج "من 7 وإنت طالع".