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عالم

«بعد سليماني».. 5 قيادات على رادار أمريكا

السبت 04/يناير/2020 - 11:01 م
سليماني
سليماني
محمد عمر
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قتل قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، أمس، في ضربة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، برفقة أبو مهدي المهندس نائب رئيس قوات الحشد الشعبي وقادة آخرين، وما زالت الولايات المتحدة تهدد باستهداف مزيد من القيادات الإيرانية وقادة الميلشيات التابعة لها.

1- قيس الخزعلي زعيم ميلشيات عصائب أهل الحق:
يعتبر من أبرز القيادات الذين تستهدفهم الولايات المتحدة وسبق أن فرضت عليه عقوبات ووضعته على قوائم الإرهاب لديها فسبق أن شارك في هجمات طالت المصالح والقوات الأمريكية.

2- هادي العامري قائد ميليشيا بدر:
يعتبر من أبرز المطلوبين للولايات المتحدة وقد أدرجته على على قائمة الإرهاب الأميركية، وتحدثت تقارير أمس عن أن قوات المارينز الأمريكية ألقت القبض عليه لكن الحكومة العراقية نفت ذلك الأمر.
واليوم رشح البرلمان العراقي العامري زعيم ميلشيا بدر المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي لشغل منصب نائب رئيس الحشد خلفا أبي مهدي المهندي الذي قتل في غارة امريكية مع قاسم سليماني قائد قوة القدس بالحرس الثوري.

3- أكرم الكعبي قائد ميلشيا حركة النجباء:
يعتبر من أبرز قادة الميلشيات العراقية المطلوبين لدى واشنطن فقد أدرجته على قوائم الإرهاب، حيث سبق أن تورط في هجمات على القوات الأمريكية بالعراق واستهداف المصالح الأمريكية بخلاف علاقته بالحرس الثوري الإيراني.

4- حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني:
صنفته الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب بخلاف حزبه الذي أدرج بالكامل على قوائم الإرهابية الأمريكية، وتسعى الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أخرى لاستهدافته لهذا غير معروف مقر إقامته كما يتحرك بشكل سري.

5- عبد الرضا شهلاي القيادي بالحرس الثوري:
يعتبر من القادة الميدانين في قوات الحرس الثوري الإيراني، ومدرج على قوائم العقوبات الأمريكية، وحاولت واشنطن استهدافه كثيرا، وتحدثت تقارير أمس عن مقتله خلال غارة أمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء، لكن لم تؤكد أي جهة رسمية الخبر.

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