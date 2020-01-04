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محمد الباز: أردوغان أهان كل العرب

السبت 04/يناير/2020 - 09:46 م
أردوغان
أردوغان
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الشعب يجب أن يكون على درجة عالية من الوعي والثقة، ويعي جيدا أن الوضع في ليبيا لا يمس ليبيا فقط، ولا مجرد خناقة بين فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والجيش الليبي، وإنما نحن أمام أطماع محتل، يريد أن يرجع بالزمن لـ 400 سنة، أو أكثر.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "نحن أمام معتوه يقول ورث أجدادي، ويريد تحويل البلدان العربية لورث مرة أخرى"، متسائلًا: "هل أحد الآن يقبل بهذا؟ للآسف الشديد كما قال حفتر وكما قال الليبيين، وكما نقول في مصر المغامر المعتوه".

وأردف: "آخر جزء في خطاب المشير خليفة حفتر يدعو الدول العربية لرد الإهانة لأردوغان بقدر ما يستحقه، فمجرد تفكير أردوغان أن يحتل دولة عربية، أو يسترد ما يعتبره إرث تاريخي هو إهانة لكل العرب".

وتابع: "لو لم يتحرك، ولم يحرك عساكره، ولو لم يتحدث في خطب رسمية، ولو لم يطلق علينا كلابه في الإعلام الذين يستحقون المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، مجرد أنه يفكر في احتلال دول عربية، هذه إهانة يجب أن يرد عليها".

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