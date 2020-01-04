متحدث العاصمة الإدارية: أنجزنا 75% من أعمال الحى الحكومي

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن الجولة التفقدية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، للأعمال بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأحياء السكنية، ومنطقة الحديقة المركزية، وحي المال والأعمال، فضلًا عن منطقة الأبراج، تأتي في إطار متابعة القيادة السياسية لمشروع العاصمة الإدارية بكل المشروعات الجارية فيه.



وأضاف "الحسيني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، اليوم السبت، أن الحي الحكومي هو حديث الساعة، مشيرًا إلى أن عملية نقل الموظفين ستتم خلال النصف الثاني من عام 2020.



كما أوضح أنه جارٍ تكثيف الأعمال في الحي، مشيرًا إلى أن حجم الإنجاز في الحي الحكومي يصل إلى 75%.



وتابع: "يتم العمل الآن على أعمال التشطيب الداخلية وأعمال البنية التحتية ويتم التنسيق مع وزارة النقل ووزارة الإسكان".

