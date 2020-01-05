قبل إنشائها.. 6 معلومات عن أكبر محطة بميناء الإسكندرية

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية، بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وشركة الغرابلي للأعمال المتكاملة وشركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات، وعقب التوقيع تابع الوزير بدء وانطلاق أعمال تنفيذ المشروع، حيث تفقد وزير النقل موقع المحطة على الأرصفة وشاهد وصول المعدات الخاصة بالتنفيذ.



ونرصد أبرز المعلومات عن المحطة:ـ

- تستغرق أعمال تنفيذ المحطة 24 شهرا بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه.

- تبلغ أطوال أرصفة المحطة متعددة الأغراض حوالي 2450 مترًا طوليًا.

- تتكون المحطة من 3 ساحات تداول نصف مليون مترمربع.

- تستطيع استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

- المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا.

- تعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشاؤها خلف ميناء الإسكندرية.