«الإحصاء»: مليون شخص خارج قوة العمل خلال عام.. والإناث كلمة السر

أظهرت نتائج أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم قوة العمل في مصر تراجع في حدود مليون شخص خلال عام، وذلك بعد هبوط حجم قوة العمل إلى 28.4 مليون نسمة خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 29.2 مليون نسمة خلال الربع نفسه من العام السابق.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لإنفوجراف له، إلى أن التراجع في قوة العمل كان مصدره الأساسى الإناث، إذ انخفض عدد الإناث بقوة العمل من 5.8 مليون نسمة خلال الربع الثالث من عام 2018 إلى 4.9 مليون نسمة خلال الربع نفسه من عام 2019.



وفي المقابل، بيّن الإحصاء، أن قوة العمل بين الذكور ارتفعت بشكل طفيف إلى 23.5 مليون شخص خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 23.4 مليون شخص خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.