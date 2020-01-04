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التعليم العالى: 22 جامعة مصرية ضمن التصنيف العالمى

السبت 04/يناير/2020 - 12:34 ص
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه خلال السنوات الثلاثة الماضية شهدت الجامعات المصرية تقدمًا كبيرًا في التصنيف العالمي للجامعات، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2016 كان هناك 3 جامعات فقط داخل التصنيف العالمي للجامعات، والآن يوجد 22 جامعة داخل التصنيف العالمي.

وأوضح في حواره مع فضائية إكسترا نيوز، أن الوزارة أنشئت لجنة معنية بالتصنيف العالمي، بالإضافة إلى إنشاء لجان فرعية في كل جامعة في مصر، معنية بالترتيب العالمي للجامعة.

واستطرد أنه، تم الاهتمام بالدورات التدريبية في التصنيف العالمي للأكاديميين والموظفين، وهو ما أدى إلى تقدم كبير على الشكل المؤسسي، وأحرزت جامعة القاهرة وكفر الشيخ والمنصورة وعين شمس تقدما كبيرًا، كما حصلت جامعة أسوان على المركز الأول في البحث العلمي أي أن الطفرة حدثت للجامعات الإقليمية.

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