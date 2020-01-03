«نجم»: ضرب النساء يُظهر انعدام الأمن في تركيا

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن اضطهاد النساء وضربهن من قبل شرطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة لعدم استقرار تركيا ووجود توتر سياسي فيها، مشيرًا إلى أنها تؤثر على الأوضاع الاقتصادية ونظرة المستثمرين تجاه أنقرة.



وأضاف «نجم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» مساء الجمعة، أن التظاهرات تمثل توترات بين الدولة التركية وعدد كبير من الكيانات، ومن المستحيل أن يعمل الاستثمار المحلي أو الأجنبي بطاقته الكاملة في ظل هذا المناخ.



وأوضح أن تدخل تركيا في شؤون دول المنطقة أعقبه عقوبات من أمريكا والاتحاد الأوروبي وتدهور العلاقات بين تركيا وأهم الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن التصنيف الائتماني التركي تراجع الفترة الأخيرة بشكل كبير.



وبيّن أن إطاحة أردوغان برئيس البنك المركزي دون أسباب واضحة يعطي رسالة أن جميع المؤشرات سلبية، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي التركي يقترب من الركود، ومعدل البطالة ارتفع إلى 14%، كما أن معدلات الإنتاج الصناعي في انكماش فضلًا عن ارتفاع العجز في الموازنة التركية.