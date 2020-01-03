-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«نجم»: ضرب النساء يُظهر انعدام الأمن في تركيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:54 م
محمد نجم الخبير
محمد نجم الخبير الاقتصادي
رباب الأهواني
طباعة
قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن اضطهاد النساء وضربهن من قبل شرطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة لعدم استقرار تركيا ووجود توتر سياسي فيها، مشيرًا إلى أنها تؤثر على الأوضاع الاقتصادية ونظرة المستثمرين تجاه أنقرة.

وأضاف «نجم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» مساء الجمعة، أن التظاهرات تمثل توترات بين الدولة التركية وعدد كبير من الكيانات، ومن المستحيل أن يعمل الاستثمار المحلي أو الأجنبي بطاقته الكاملة في ظل هذا المناخ.

وأوضح أن تدخل تركيا في شؤون دول المنطقة أعقبه عقوبات من أمريكا والاتحاد الأوروبي وتدهور العلاقات بين تركيا وأهم الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن التصنيف الائتماني التركي تراجع الفترة الأخيرة بشكل كبير.

وبيّن أن إطاحة أردوغان برئيس البنك المركزي دون أسباب واضحة يعطي رسالة أن جميع المؤشرات سلبية، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي التركي يقترب من الركود، ومعدل البطالة ارتفع إلى 14%، كما أن معدلات الإنتاج الصناعي في انكماش فضلًا عن ارتفاع العجز في الموازنة التركية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصريحات أردوغان وراء انهيار الليرة.. و"المركزى" يتحداه برفع الفائدة

نيويورك تايمز: الركود الاقتصادي بتركيا ضربة قاسمة لأردوغان

الليرة التركية تهوى 7% أمام الدولار الأمريكى

القصة الكاملة لانهيار الاقتصاد التركي على يد "أردوغان"

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مصدر أمنى: استجواب 25 وضبط 21 فى واقعة «تحرش المنصورة»

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فيديو جديد لـ«اغتيال قاسم سليماني»

منذ حوالي 5 ساعات

نائب عراقي يكشف سيناريوهات الرد الإيراني على مقتل سليماني

منذ حوالي 10 ساعة

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

الصور

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

مقاعد كورنيش سوهاج عكس الاتجاه.. ومواطنون يسخرون (صور)

الأكثر قراءة

فيديو جديد لـ«اغتيال قاسم سليماني»

شهود جدد في «التحرش بفتاة المنصورة» أمام النيابة

مصدر يكشف حقيقة مصرع 17 سجينًا في انقلاب سيارة ترحيلات

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

النظام الغذائي النباتي يضر بصحة الأعصاب

طريقة التخلص من دهون البطن

الرئيس نيوز

داوود: "وقت الأزمة لا مجال لتحقيق مكاسب سياسية.. وعاشت مصر مقبرة الغزاة"

بعد إعلان تركيا "غزو ليبيا".. برلمانيون: "ندعم الموافقة على إرسال قوات لحفظ أمننا القومي"

برلمان: أردوغان "بلطجي" الشرق الأوسط بتوكيل من أمريكا

مواطنون لـ"الأعلى للإعلام": لا توجد قنوات إخبارية على قدر الأحداث

منوعات

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

جوجل تحذر من قرصنة كاميرات «شاومي» للتجسس على المنازل

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

كشكول

ننفرد بنشر محضر تعدي طالبة على دكتورة بـ"آداب الأسكندرية"

تعليم المنيا تنظم محاضرات لطلاب الثالث الثانوي بمطاى

حل مجلس أمناء مدرستين بالجيزة

بعد التعديل.. ننشر جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
ماجد حبته
نهاية طبيعية لقاسم سليمانى
صفاء النجار
العرافون والأخطاء الصغيرة
جمال طه
الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب
د. محمد عفيفي
حسين فوزى.. «سندباد مصرى» والعصر العثمانى
المزيد
ads

الثقافة

«مهارات الطبيب المصري القديم».. محاضرة في بيت السناري الأحد

وزير الثقافة تكرم صناع «الطوق والأسورة»

آخرهم محمد عيد إبراهيم.. أدباء عانوا من أزمات صحية

«ثقافة بني سويف» تناقش بطولات الشرطة المصرية

صفحتنا ع الفيس بوك