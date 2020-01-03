نادي القضاة: نقف مع القيادة السياسية في مواجهة الأخطار

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، دعمه الكامل للإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي في سبيل حفاظه على أمن البلاد.



وقال المستشار رضا محمود المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر في بيان اليوم الجمعة، إن قضاة مصر يعون دقة الظرف ويستوعبون ويقدرون حجم المسئولية، ويتفهمون كل ما يجري من مخاطر تحيط بالبلاد ويقفون صفا واحدا مع جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية للتصدي لتلك الأخطار في ظل التطورات الراهنة؛ بما يحقق أمن مصرنا الغالية والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم.

