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نجوى كرم تدخل «جينيس» بحفل رأس السنة

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:05 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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أحيت اللبنانية  نجوى كرم، حفلًا غنائيًا كبيرًا ليلة رأس السنة في رأس الخيمة بالإمارات، تم تصنيفه بأنه الأهم في الشرق الأوسط بعد دخوله موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.

وذكرت وكالة «أ.ف.ب» العالمية أن الحفل وعروض المفرقعات النارية جذب آلاف المتفرجين وملايين الأشخاص من خلال البث المباشر عبر الإنترنت.

وحققت الفنانة رقمين قياسيين في حفلها فدخلت قائمة «جينيس بوك» للأرقام القياسية وذلك من خلال عروض الألعاب النارية غير المسبوقة عن فئتي "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أطول شلال من الألعاب النارية في العالم" بامتداد 4000 متر (4 كيلومترات).

وعبرت نجوى كرم، عن سعادتها بتحقيق هذا الإنجاز مع بداية سنة جديدة قائلة: "لم أتفاجأ بهذا الإنجاز، لأنني كنت على اطلاع على التحضيرات، وأعرف حب القيمين على هذا الحفل للتطور والوصول إلى الصفوف الأمامية باستمرار".

وتألقت نجوى كرم، خلال الحفل بفستان باللون الأبيض من تصميم رامي قاضي، وقدمت باقة مميزة من أهم أغانيها: "كتير حلو، وملعون أبو العشق، وبعشق تفاصيلك، وميدلي، وغيرها".
نجوى كرم تدخل «جينيس» بحفل رأس السنة
نجوى كرم تدخل «جينيس» بحفل رأس السنة
نجوى كرم تدخل «جينيس» بحفل رأس السنة
نجوى كرم تدخل «جينيس» بحفل رأس السنة
نجوى كرم تدخل «جينيس» بحفل رأس السنة
نجوى كرم تدخل «جينيس» بحفل رأس السنة

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