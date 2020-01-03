٩ مصابين في انقلاب سيارة بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الغربى بدائرة مركز العسيرات حادث انقلاب سيارة على الطريق، عقب اصطدامها بعمود إنارة نتيجة التخطى الخاطئ، وإصابة 9 أشخاص بكمدات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.



تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة العسيرات بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الغربي دائرة المركز جنوب سوهاج ووجود مصابين.



وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث المركز، أنه أثناء سير السيارة ملاكى سوهاج قيادة "عبدالمسيح ف ف ج" 29 سنة عامل ويقيم بناحية عزبة النمر دائرة مركز المنشاة اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطى الخاطئ واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق وانقلابها بالزراعات المجاورة للطريق.



وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام وتقديم العلاج اللازم وصرح لهم بالخروج عدا واحدة تم حجزها تحت الملاحظة، وبسؤال قائد السيارة والمصابات من الثانية حتى الرابعة قرروا بمضمون ما تقدم تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وأخطار هندسة كهرباء العسيرات لاتخاذ اللازم.



وتم إخطار إدارة المرور لانتداب المهندس الفني لبيان سبب الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.