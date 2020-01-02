بسمة وهبة: تأييد الإخوان التدخل العسكري في ليبيا يفضح أكاذيبهم

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على موافقة البرلمان التركي، على التدخل العسكري في ليبيا، بعد جلسة عاجلة مطولة، قائلة، إن كل أزمة أو تطور في المنطقة، تثبت أن جماعة الإخوان الإرهابية مجموعة من الخونة والانتهازيين والخدم يقدمون أي شيء لمن يدفع أكثر.وأضافت خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية "on e": "القرار التركي لإرسال تدخل عسكري في ليبيا، موقف جديد يكشف خيانة الإخوان وأكاذيبهم ونفاقهم، فهم يهتفون باسم الدين وهم خناجر في ظهر البلد".وتابعت: "جماعة الإخوان الهاربين في تركيا ولندن يؤيدون التدخل العسكري في ليبيا، هم أنفسهم الذين كتبوا العديد من الشعارات الرافضة لتدخل الدول في شئون الدول الأخرى، وهم من نفذوا حملات مسعورة ضد مصر، عندما ثأرت مصر للمواطنين الذين استشهدوا بأيد دواعش ليبيا".وأكدت أن مبدأ الإخوان هو "ما الوطن إلا حفنة تراب عفن"، وهو المقولة الشهيرة لسيد قطب، وإيمانهم الوحيد بمصالحهم فقط.ووافق البرلمان التركي، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين في عدد من المدن السورية والليبية، دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.