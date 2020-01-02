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حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة موقع تحت الإنشاء بالشروق

الخميس 02/يناير/2020 - 09:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، بتجديد حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة كمية من الأسياخ والقطع الحديدية، بالاشتراك مع آخرين، من داخل موقع تحت الإنشاء بمنطقة الشروق.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن البداية كانت عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا يفيد بأنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بأعمال ملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الشروق، اشتبهت في سيارة ربع نقل متوقفة بجانب الطريق يستقلها أحد الأشخاص، وتوقف شخص آخر بجانب السيارة.

وفور مشاهدتهما للقوات لاذ الأخير بالفرار، بينما فر الأول بالسيارة، وبمطاردته تمكنوا من استيقاف السيارة وضبط قائدها مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "ضرب أفضى إلى موت".

وعُثر بداخل صندوق السيارة على لفة حديد تسليح- لفة سلك نحاس- 99 قطعة حديدية- اسطمبة معدنية تستخدم في صب قواعد أعمدة الإنارة، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات بالاشتراك مع آخرين "جار ضبطهم" من داخل موقع تحت الإنشاء كائن بطريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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