افتتاح قاعات تعليمية بآداب أسوان الجديدة

تفقد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، بعض الانشاءات التعليمية بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وكلية الآداب التي تم نقلها كليًا مع بداية العام الجامعي الجديد، ليصل عدد الكليات التي تم نقلها كليا بمدينة أسوان الجديدة إلي سبعة كليات، ورافقه الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



وافتتح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بعض قاعات الدروس التي تخدم العملية التعليمية بكلية الآداب وخاصة، في ظل تزايد أعداد الطلاب في مختلف أقسام الكلية، والتي يبلغ عددها تسعة أقسام، ومن أهم القاعات التي تم افتتاحها، قاعة المناقشات العلمية التابعة لمركز اللغات والترجمة والمجهزة بكافة الوسائل التعليمية، لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه بقطاع الدراسات العليا.



وقد استقبل رئيس جامعة أسوان الدكتور محمد الصغير القائم بعمل عميد كلية الاداب، والدكتور محمد الحسيني وكيل الكلية، والدكتور هشام جمال رئيس قسم الجغرافيا والمساحة، والدكتور عادل عبدالسميع رئيس قسم اللغة الانجليزية، فضلًا عن عددا من عمداء بعض الكليات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.



وحرص الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، على استعراض مشروع الخرائط المجسمة للعام الجامعي الحالي، لطلاب قسم الجغرافيا شعبة المساحة والخرائط والتي نال إعجاب جميع الحضور.