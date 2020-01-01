ضبط 81 مخالفة وإنذارًا بغلق محلات فى أسوان

نجحت حملة مكبرة على مدار 3 أيام متتالية لمتابعة الاشتراطات البيئية والصحية في أسوان، مع مراجعة اشتراطات التراخيص للمنشآت الخدمية كل في اختصاصه، في تحرير 9 مخالفات بيئية طبقًا للقانون 4 لسنة 1994، 17 مخالفة نشاط وعدم سداد رسوم لمحلات تجارية، و11 محلًا دون ترخيص، و27 مخالفة شهادة صحية ونظافة عامة.



وأكد العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة أسوان، أن الحملة مرت بشكل مفاجئ على المحلات التجارية والهايبر داخل الأسواق، وتم إنذار بغلق مطعم للمأكولات الشعبية، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إنذار 16 منشآة تجارية لعدم التزامها باشتراطات السلامة المهنية من إجمالى 36 منشآة تم المرور عليها، بالإضافة إلى إعدام كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى أو مجهولة المصدر.



وأضاف رضا، أن الحملة نجحت في ضبط وتحريز كميات أخرى من مصنعات ومنتجات اللحوم والدواجن، عبارة عن كلاوى وقوانص وكبده ومفروم وأوراك وأجنحة وشيش طاووق، فضلًا عن كميات من الجبنة الرومي وسلع استهلاكية أخرى منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبى هذه المخالفات طبقًا للقوانين والقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.



جاءت الحملة من خلال اللجنة المشكلة لتنفيذ هذه المهام بالمحافظة، والتي تضم في عضويتها مسئولي مجلس المدينة والبيئة والصحة والطب البيطرى والتموين، بجانب الأمن الصناعي وتراخيص المحلات، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك، في إطار حرص تنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإعادة الانضباط للشارع الأسواني.