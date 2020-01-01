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فن

آخرهم أحمد فؤاد سليم.. هؤلاء جسدوا «أبو جهل» من قبل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:35 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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تعاقد الفنان أحمد فؤاد سليم، على المشاركة في بطولة مسلسل "سيف الله"، بطولة النجم عمرو يوسف، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن يبدأ سليم تصوير دوره خلال أيام، حيث يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "أبوجهل"، وهي شخصية مثيرة.

"الدستور" في التقرير التالي، ترصد أبرز الفنانين الذين قدموا شخصية "أبو جهل" في الفن المصري، والذي تخطي عددهم ما يقرب الـ 15 فنانًا سواء في السينما أو التليفزيون.

أحمد مظهر
ففي عام 1951 قدم فيلم "ظهور الإسلام" عن فترة ظهور الإسلام، وقام بدور أبو جهل الممثل أحمد مظهر.

عدلي كاسب
في عام 1953 من خلال فيلم "بلال مؤذن الرسول"، وعن قصة حياة بلال بن رباح، والذي قام ببطولته الفنان الكبير يحيى شاهين، أدى شخصية "أبو جهل" الفنان عدلي كاسب، وهو الذي قدم الشخصية نفسها أيضًا في فيلم "هجرة الرسول" عام 1964.

علي رشدي
فيلم "الشيماء" عام 1972 وهو عن قصة حياة الشيماء بطولة الفنانة سميرة أحمد وقام بدور أبو جهل الممثل علي رشدي.

حسن الجندي
في عام 1977 تم تقديم فيلم "الرسالة" عن قصة حياة سيدنا حمزة بن عبدالمطلب، بطولة عبدالله غيث، وقام بدور أبو جهل الممثل حسن الجندي.

محمد الدفراوي
واستمر تقديم شخصية "أبو جهل" في السينما المصرية والتليفزيون، ففي عام 1978 تم تقديم مسلسل "على هامش السيرة" قام بدور أبو جهل الفنان الكبير الراحل محمد الدفراوي، وفي عام 1987 تم تقديم مسلسل "الأنصار"، وقام بدور أبو جهل الممثل محمد الدفراوي.

يوسف شعبان
وفي عام 1981 عُرض مسلسل "الكعبة المشرفة" وقام بدور أبو جهل الممثل يوسف شعبان.

أحمد ماهر
واستمرت تقديم الشخصية في الأعمال ففي عام 1993 قدم مسلسل "الوعد الحق"، وقام بدور أبو جهل الممثل أحمد ماهر.

ناصر وردياني
في عام 2006 قدم مسلسل "خالد بن الوليد" عن قصة حياة خالد بن الوليد بطولة باسم ياخور، وقام بدور "أبو جهل" الممثل ناصر وردياني.

تيسير إدريس
وفي عام 2008 قدم مسلسل "قمر بني هاشم" عن قصة حياة سيدنا محمد، وكان بطولة رشيد عساف، وقام بدور أبو جهل الممثل تيسير إدريس.

عبدالرحمن أبو القاسم وأيمن زيدان
وأخيرًا في عام 2009 قدمت الشخصيتين من خلال عملين الأول فيلم "الخوافي والقوادم في نصرة الإسلام" وقام بدور أبو جهل الممثل عبدالرحمن أبو القاسم، والثاني في مسلسل "صدق وعده" بطولة خالد النبوي، وقام بدور أبو جهل الممثل أيمن زيدان، لتكون اخر شخصية قدمت في مسلسل في عام 2012، بمسلسل "عمر" عن قصة حياة عمر بن الخطاب بطولة سامر إسماعيل، وقام بدور أبو جهل الممثل جواد الشكرجي.

يذكر أن العمل الذي يتم التجهيز له الأن هو قصة المسلسل مأخوذة عن كتاب "عبقرية خالد" للكاتب الكبير عباس العقاد، وانتهى السيناريست إسلام حافظ من كتابة السيناريو والحوار حتى لا يتوقف أبطال المسلسل أثناء التصوير، ويتم الانتهاء منه قبل موسم رمضان حسب جدول التصوير التي وضعته الجهة المنتجة.

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