عامل يقتل صديقه في المنوفية.. والسبب «نتيجة 2020»

لقي شخص مصرعه على يد صديقه بقرية "شتنيا الحجر" التابعة لمركز بركة السبع في المنوفية، بسبب الخلاف على إعطائه نتيجة ورقية للعام الجديد 2020 كان قد كلفه أحد رجال القرية بتوزيعها، فسدد له طعنة نافذة بالرقبة أودت بحياته.



تلقى اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة، مدير المباحث الجانئية، يفيد بقيام الرائد جمال السباعي، رئيس مباحث بركة السبع، بالقبض على "م، م، أ، س" (٣٣ عامًا- سائق تروسيكل) لقتله "م، س، أ، ج" (٤٠ عامًا- سائق تروسيكل).



وبسؤال أحد شهود العيان، ذكر أن المتهم تشاجر على أخذ بعض النتائج الورقية والتي كان المجني عليه مكلف بتوزيعها.



وعندما رفض المجني عليه إعطائه النتيجة سدد له الجاني طعنة بمطواة أودت بحياته.



تم تحرير محضر رقم ٤٤٢٣٧ أحوال بركة السبع، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

