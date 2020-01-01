«الزراعة»: تحصين أكثر من 10 ملايين رأس ماشية في 2019

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزير الدكتور السيد القصير، يسعى منذ توليه مهام منصبه لاستغلال الأصول الموجودة في الوزارة لتحقيق عائد بالنفع على المربين والمزارع لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.



وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن هناك مجموعة من المشروعات القائمة التي تحتاج لتطوير، وزيادة فكرة الترقيم والتسجيل لرؤوس الماشية وإعداد قاعدة بيانات بها، وتدقيق البيانات الموجودة، وتكثيف حملات تحصين الماشية.



وأكد المتحدث باسم الزراعة أن الوزارة استطاعت تحصين ما يزيد على 10 ملايين رأس ماشية خلال 2019، مشيرًا إلى أن مشروع البتلو الهدف الأساسي له مضاعفة الإنتاج بنفس الرؤوس الموجودة، والتي ساهمت في مضاعفة الإنتاج ما يقرب من 5 أضعاف خلال العام الواحد.