وفاة «ستيني» حرقًا في منزله بالشرقية

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، في حريق شبّ بمحيط كنيسة مارجرجس بمدينة الزقازيق، في محافظة الشرقية.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع نسيم نصيف نسيم واصف، ٦٣ سنة، مقيم بالزقازيق، وذلك حينما كانت زوجته وأولاده خارج المنزل.



وانتقلت قوة من قسم شرطة أول الزقازيق، برئاسة مأمور القسم ونائبه، والرائد حسين أبو فول، رئيس مباحث قسم أول الزقازيق لمكان البلاغ، وتبين اندلاع الحريق في شقة سكنية، أدى إلى مصرع الرجل الستيني أثناء وجوده بداخلها.



وتم تحرير المحضر اللازم، وتكثف الجهود الأمنية للوقوف على سبب الحادث، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصريح بالدفن.