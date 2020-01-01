أمطار غزيرة تضرب مدن البحيرة

شهدت المدن والقرى الساحلية بمحافظة البحيرة، سقوط أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع موجة الطقس السيء الذي تتعرض لها محافظات الوجه البحري اليوم.



من جابنه، قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انعقاد غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدى الـ 24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ، والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.



وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، خاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، ورفع درجة الاستعداد والالتزام بالتعليمات كافة، واتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



وطالب المواطنون بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، وتجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار، وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وتغطية الأسلاك العارية التي تمثل حالة خطورة، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، وتأمين أسقف المنازل وعزلها ضد تسريب المياة وخاصة في المناطق الريفية والعشوائية، واتخاذ كافة الإجراءات لعدم دخول المياة إلى المنازل وصرفها على المطابق أو البالوعات بالنسبة للمدن أو في المصارف والمجاري المائية بالنسبة للمناطق الريفية.