الحكومة السودانية: نحتاج وقتًا ودعمًا شعبيًا لإنهاء صراعاتنا

أكد عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، أن حكومته في حاجة إلى الوقت والجهد من أجل تحقيق السلام؛ لإنهاء الصراعات التي خلفتها الأنظمة السابقة منذ سنوات.



قال حمدوك، في تصريحات له مساء اليوم عبر حسابه على موقع تويتر، "نحتاج إلى بعض الوقت والجهد من أجل تحقيق السلام ببلادنا فالصراعات وعدم الاستقرار الذي امتدّ لعقود في بلادنا يتطلب التزامنا وإخلاصنا حكومة وشعبًا".



أشار رئيس الوزراء، في تصريحاته إلى أن زيارته اليوم لمدينة "الجنينة" في هذا التوقيت الحرج ضرورية جدًا إذ أنه يجب على الحكومة أن تستمع لأهلها هناك لتتعرف على الأسباب الحقيقية المسببة لهذه الصراعات من أجل الوصول إلى سلام حقيقي ومستدام في كل أنحاء البلاد.



وأصدر والي غرب دارفور في وقت سابق قرارًا بإعلان حظر التجوال في جميع أنحاء الولاية، عقب وقوع مواجهات وأعمال عنف بمدينة الجنينة أدت إلى عشرات القتلى والمصابين.



كما قرر اجتماعا طارئا بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء الأحد الماضي، إرسال قوات للسيطرة علي الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور.