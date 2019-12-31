بالصور.. «نعوم» تتألق فى أحدث جلسة تصوير

تألقت المطربة "نعوم"، في أحدث جلسة تصوير لها بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٠ بتوقيع خلود سليمان.



وارتدت "نعوم" فستان بادى روز مطعمًا بالورود واللولي والكرستالات بتوقيع مصممة الأزياء خلود سليمان، وبأنامل مصفف الشعر كريم أبوالسعود، ولمسات خبيرة التجميل بسمة رمضان، وبعدسة نبيل محمد.



يذكر أن آخر أعمال المطربة "نعوم" كليب "كده عيب"، وهو من كلمات وليد رياض وألحان محمد غنيم، توزيع أشرف البرنس، إنتاج شركة مزيكا، ومن إخراج مازن نيازي، والذي حقق صدى كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه، كما تستعد نعوم لإحياء عدة حفلات برأس السنة.