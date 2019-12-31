عصائب «أهل الحق» في العراق للأمريكيين: إن عدتم عدنا

قال الأمين العام لعصائب «أهل الحق» في العراق، قيس الخزعلي، إنَّ العراقيين لن يسمحوا للأمريكيين بالرعونة مرة أخرى «وإن عادوا عدنا».



وكتب «الخزعلي» على حسابه في «تويتر» إن «العراقي لا ينسى وعده، عشر سنوات مرت على اتفاقية جلاء القوات الأمريكية من العراق ولا زال دماء أبناؤنا تراق بدم بارد من قبل صواريخ الحقد الأمريكي».



وأضاف «هذه المرة سنقول لكم إننا موجودون، ولن نسمح لكم بالرعونة مرة أخرى، وإن عدتم عدنا».



واقتحم مشيعو قتلى «الحشد الشعبي» الذي سقطوا نتيجة قصف أمريكي في محافظة الأنبار، الأحد، المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي احتجاجًا على القصف الأمريكي.



وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.



