خطوت لتجنب الموت المفاجئ

الموت المفاجئ هو السبب الرئيسي للإصابات المميتة وغير المميتة بين كبار السن، فكل 19 دقيقة، يموت شخص مسن من السقوط.



ولكن الموت المفاجئ، ليس نتيجة حتمية للشيخوخة، حيث يمكن الوقاية من معظم حالات السقوط المرتبطة بالعمر بمجرد معرفة سبب حدوثها واتخاذ خطوات لتقليل الخطر.



وهناك خطوات يمكنك اتخاذها لتجنب المخاطر المميتة مثل الموت المفاجئ وسرطان القولون وسرطان الثدي وزيادة فرصك في العيش لفترة أطول، وفقًا لما ذكره موقع "نيورك تايمز" الأمريكية.



الوقاية من سرطان الثدي

تعاني نسبة متزايدة من النساء من سرطان الثدي، لكن المرض ما زال يخيف العديد من النساء، فإنه يصيب امرأة واحدة من كل ثماني حالات ويبقى ثاني أكبر قاتل للسرطان.



أبرزت الدراسات طويلة الأجل التي شملت عشرات الآلاف من النساء العديد من التدابير الوقائية التي إذا تم تبنيها على نطاق واسع، يمكن أن تقلل بشكل كبير من فرص النساء في الإصابة بسرطان الثدي.



فحص سرطان القولون يمكن أن ينقذ حياتك

يعد سرطان القولون والمستقيم ثاني أكثر الأسباب شيوعًا لوفيات السرطان في العالم، حيث يُتوقع وفاة أكثر من 51000 شخص بسبب هذا العام.



فعلى الرغم من انخفاض معدل الوفيات الإجمالي منذ عدة عقود، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى زيادة اكتشاف وإزالة الأورام الحميدة قبل السرطانية، فقد زادت الوفيات بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا بنسبة 1 في المائة سنويًا منذ عام 2007.



لحياة أطول عليك بممارسة الرياضة

الرجال والنساء الذين يتنقلون على مدار اليوم، حتى لو كانوا يمشون أو ينظفون المطبخ ولا يمارسون الرياضة بشكل رسمي، هم أقل عرضة للوفاة قبل الأوان من الأشخاص الذين لا يكادون يتركون كراسيهم.