-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خطوت لتجنب الموت المفاجئ

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:28 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
الموت المفاجئ هو السبب الرئيسي للإصابات المميتة وغير المميتة بين كبار السن، فكل 19 دقيقة، يموت شخص مسن من السقوط.

ولكن الموت المفاجئ، ليس نتيجة حتمية للشيخوخة، حيث يمكن الوقاية من معظم حالات السقوط المرتبطة بالعمر بمجرد معرفة سبب حدوثها واتخاذ خطوات لتقليل الخطر.

وهناك خطوات يمكنك اتخاذها لتجنب المخاطر المميتة مثل الموت المفاجئ وسرطان القولون وسرطان الثدي وزيادة فرصك في العيش لفترة أطول، وفقًا لما ذكره موقع "نيورك تايمز" الأمريكية.

الوقاية من سرطان الثدي
تعاني نسبة متزايدة من النساء من سرطان الثدي، لكن المرض ما زال يخيف العديد من النساء، فإنه يصيب امرأة واحدة من كل ثماني حالات ويبقى ثاني أكبر قاتل للسرطان.

أبرزت الدراسات طويلة الأجل التي شملت عشرات الآلاف من النساء العديد من التدابير الوقائية التي إذا تم تبنيها على نطاق واسع، يمكن أن تقلل بشكل كبير من فرص النساء في الإصابة بسرطان الثدي.

فحص سرطان القولون يمكن أن ينقذ حياتك
يعد سرطان القولون والمستقيم ثاني أكثر الأسباب شيوعًا لوفيات السرطان في العالم، حيث يُتوقع وفاة أكثر من 51000 شخص بسبب هذا العام.

فعلى الرغم من انخفاض معدل الوفيات الإجمالي منذ عدة عقود، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى زيادة اكتشاف وإزالة الأورام الحميدة قبل السرطانية، فقد زادت الوفيات بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا بنسبة 1 في المائة سنويًا منذ عام 2007.

لحياة أطول عليك بممارسة الرياضة
الرجال والنساء الذين يتنقلون على مدار اليوم، حتى لو كانوا يمشون أو ينظفون المطبخ ولا يمارسون الرياضة بشكل رسمي، هم أقل عرضة للوفاة قبل الأوان من الأشخاص الذين لا يكادون يتركون كراسيهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرطانا القولون والثدى الأكثر انتشارًا بين الأردنيين

أسامة خليل: السِّمنة أحد مسبباب تكيسات المبايض وسرطان الثدى

الصين تضيف المزيد من أدوية السرطان لقائمة علاجات الحكومة

غدًا.. العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

كشف غموض سرقة 3 خواتم ألماس من منزل سيدة بالجمالية

منذ حوالي 7 ساعات

قصة «عارية ليفربول» في الأهرامات: نشرت الفيديو وطارت لموسكو

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل لقاء وزير الرياضة ومحمود حميدة

منذ حوالي 18 ساعة

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة الصحية بدقلت

image description

محافظ أسوان يشكل لجنة لوضع خريطة استثمارية

image description

تحرير 265 محضرا في حملة بملوي

image description

تكريم فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة (صور)

image description

الطلاب المكفوفون يؤدون الامتحانات إلكترونيًا بجامعة سوهاج

الأكثر قراءة

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

الجيش الليبي يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيارة حفتر القاهرة

قصة «عارية ليفربول» في الأهرامات: نشرت الفيديو وطارت لموسكو

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

5 بدائل صحية لاتباع نظام غذائى ناجح

مشروب منزلى يساعدك فى التخلص من نوبات الصداع النصفي

تصوير جديد يكشف عن أمراض الأطفال العقلية مبكرا

أعراض سرطان الجيوب الأنفية

الرئيس نيوز

الخارجية الأمريكية: الغارات فى العراق وسوريا رسالة واضحة لإيران

"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير غدا بمناسبة أعياد الميلاد

الهجرة تنفي عدم السؤال عن حالة «المصري المنسي» وتوضح: السفارة تتابعها

حمو بيكا يصعد لمجلس الدولة: الموسيقيين عاوزة تموتني

منوعات

إيلون موسك يعد بافتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020

5 ابتكارات جديدة لخداع أنظمة التعرف على الوجه نهاية 2019

زاك إيفرون يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بعد نجاته من الموت

مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

كشكول

التعليم العالي تنفذ توصيات الرئيس.. الجامعات تستعد لتطبيق الاختبارات الإلكترونية

"التعليم" تعترف: المدارس الخاصة تقاعست عن توفير البنية التكنولوجية

"أفرع الجامعات الدولية في مصر".. التعليم العالي: فرصة للاحتكاك بالمجتمع العالمي

دراسات الشرقية تهدد بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

إسلام سياسي

شهادة أردوغان "المزيفة".. وصمة عار تطارد الديكتاتور العثماني ومطالب بمحاكمته "فيديو"

الصوفية تعترض على قرار الأوقاف بمنع " جابين" من الإبتهال بمساجدها

القصة الكاملة لمنع المبتهل محمد على جابين من الإنشاد بمساجد الأوقاف

جابين : قرار الأوقاف بمنعى من المساجد ظالم ..ولم أقوم بعمل دعاية إنتخابية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
ماجد حبته
خناقة أمريكية إيرانية فى العراق!
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
المزيد

الثقافة

برنامج احتفالية البيت الفنى فى رأس السنة

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون والسيرك القومى اليوم

عرض الفيلم الفرنسي "في العام الماضي في مارينباد" بمركز الحرية

"إساءة معاملة الأطفال ونتائجها" فى كتاب جديد عن مجاز الثقافية

صفحتنا ع الفيس بوك