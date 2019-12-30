بدرية طلبة: «تطبيقي للي حابب يسمع الإفيهات ويستمتع بيها»

قالت الفنانة بدرية طلبة، إن قرار إنشاء تطبيق بصوتها للاستخدام في التوجبه الصوتي في GPS، جاء بناء على مطلب جماهيري على السوشيال ميديا أن تعمل جي بي إس بصوتها، مشيرة إلى أن عددًا من الشباب تواصلوا معها وبدأوا الإجراءات، ووصلوا للاستعانة بخريطة جوجل والحصول على حق الانتفاع، لإنشاء تطبيق خاص بها إلى جانب التطبيق الأصلي GPS.



وأضافت بدرية طلبة، خلال فيديو بثته فضائية "سي بي سي": "التطبيق للي حابب يسمع الإفيهات ويستمتع بها، واللي مش حابب يشغل أبليكيشن جوجل، ويسمع صوت الرجل الأجش، لكن جوجل استحالة تغيره، مش كل الناس حابة إفيهات بدرية".



وأصدرت شركة جوجل، اليوم، بيانا تنفي فيه الاستعانة بالفنانة بدرية طلبة بخصائص التوجيه الصوتي بخدمة الخرائط، ردا على ما أعلنته الفنانة أنها بصدد عمل تطبيق "Gps" بصوتها تنفيذًا لرغبة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت جوجل في بيانها: "بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة، وإعجابنا بالفكرة، نود تأكيد عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google".



وتابعت: "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، ونستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".