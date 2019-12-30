محمد عبدالمعطى: صورنا مشاهد "الفلوس" بالقاهرة وبيروت

كشف الكاتب والسيناريست محمد عبدالمعطي، عن أن فكرة فيلمه السينمائي الجديد "الفلوس" الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني وقام "عبدالمعطي" بعمل القصة له يتحدث من خلاله عن فكرة الثقة.



وأضاف "عبدالمعطي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن العمل يقدم في إطار "ساسبنس كوميدي"، فيما تم تصوير الفيلم ما بين القاهرة وبيروت، بمواصفات عالمية تخص هذه النوعية من الأفلام، بينما يحتوي العمل على نسبة كبيرة من مشاهد الأكشن، وهي من تنفيذ فريق أجنبي متخصص في تصميم معارك الأكشن، وقام بتنفيذ معارك المسلسل العالمي جيم أوفر ثيرونز.



واختتم "عبدالمعطي"، حديثه كاشفًا عن فكرة تغيير اسم الفيلم لأكثر من مرة، قائلًا: "كان فريق العمل لا يعلم شيئًا عن ذلك ولم يتم تغيير الاسم سوى مرة واحدة فقط وهو اسم "كل سنة وأنت طيب"، وتم الاستقرار في النهاية على اسم "الفلوس"، قائلًا: "إحنا سمعنا عن أسامي كتير منعرفش عنها حاجة مثل اسم "نصب تذكاري" وغيرها من الأسامي الكثيرة".



يذكر أن الفيلم بطولة تامر حسني وهي قصة وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي ومن إخراج سعيد الماروق وهو بطولة أيضا كل من زينة وعائشة بن أحمد وأخرون.