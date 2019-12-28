كريم عبدالعزيز يكشف سر ابتعاده عن السوشيال ميديا

كشف الفنان كريم عبدالعزيز، سر ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تفاعله معها بشكل كامل.



وقال خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "يمكن العيب فيا أنا، يمكن أنا خجول بزيادة، وأوقات لا يكون لدي أشياء أقولها".



وأضاف: "أنا مش من نوعية الفنانين بتاعة أنا فطرت كذا أو شربت شاي بلبن طيب إيه يعني ما تفطر شاي بلبن، أو أكلت ملوخية إيه اللي حصل للناس".



يواصل الفنان كريم عبدالعزيز، تصوير مشاهد في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتدور أحداثه حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني؛ بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمرة بزوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.



كريم عبد العزيز يوضح سر إبتعاده عن الإعلام



ترقبوا اللقاء كاملًا قريبًا على #عرب_وود@karimabdelaziz pic.twitter.com/oNHHwdAdV2 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) December 28, 2019