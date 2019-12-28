محلل سياسى روسى: أردوغان يدعم المنظمات الإرهابية فى ليبيا

قال تيمور دويدار، المحلل السياسي الروسي، إن أردوغان مازال متزمت بشأن ما يظنه من إعادة قيام هيمنة الدولة العثمانية.





وأضاف "دويدار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية dmc، مع الإعلامي رامي رضوان، أن هناك خطوط لا يستطيع أردوغان أن يعبرها، فدولته ليست دولة عظمى ولا مهيمنة في المنطقة.





وأوضح أنه بالنسبة للموضوع السوري، فإن أردوغان وحكومته ودولته كانوا يؤيدون كل ما هو ليس في صالح الاستقرار السوري، مشيرًا إلى أنه يتبع نفس الطريق في ليبيا، متابعًا:" الآن نرى دعم أردوغان لكل ما هو ليس في صالح للاستقرار الليبي، في حين أنه يدعم المنظمات الإرهابية التي تدعم الفكر المتطرف الذي يدعو للقتل".





وتابع: "موسكو تؤيد الأصدقاء في المنطقة، وتشيد بالدور المصري في الاتجاه إلى الاستقرار، وهو الدور الرائد في ترويج الصناعة والتجارة العالمية وبالتالي ترويج المحروقات العالمية".



