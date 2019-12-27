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توك شو

هند صبري تكشف سر بكائها في الجونة (فيديو)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:07 م
هند صبري
هند صبري
أحلام عبدالرحمن
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كشفت الفنانة هند صبري، خلال تسلمها جائزة أفضل ممثلة في استفتاء برنامج "معكم منى الشاذلي"، سبب بكائها في مهرجان الجونة.

وقالت هند، إنها بكت لأن زوجها كان معها، وهو نادرا ما يكون موجودا خلال المهرجانات الفنية، مردفة: "إحساس أد إيه أنت مهم في حياته، الفنان بيبقى محتاج حد مؤمن به، وزوجي مبيتفرجش على أفلام، لكن الفيلم اللي أقوله اتفرج عليه، بيتفرج عليه، المهرجان اللي أقوله عاوزاك معايا بييجي".

وأضافت: "حاسة بامتنان للناس، الحب والتصقيف، وقفزة أحمد السقا كانت حقيقية ومفاجئة".

السبب الآخر الذي دفع هند صبري للبكاء، كما قالت لمنى الشاذلي، أن عام 2019 كان من السنين الحلوة عليها، وأثبتت لنفسها ما كانت تريد.

وعن دورها في الممر، وجهت هند، الشكر لشريف عرفة، قائلة: "قال لي تعالي صوري معانا يوم، وهتفضلي فاكراها عمرك كله، وفعلا رغم إنه دور صغير لكن ناس كتير بتكلمني عنه، وإحساسي وأنا بأقول كلام عن المرأة المصرية".

وأضافت: "ناس كتير متعرفش حرب 67 ولا حرب الاستنزاف، ولا الناس اللي تركوا أولادهم وبيوتهم ولا يعرفوا إن كانوا هيرجعوا أو لا"، وكشفت عن أن مشاهدها في الممر صورتها جميعًا في يوم واحد.

وعن أمنيتها في عام 2020، قالت هند إنها تريد زيادة الأعمال الخيرية، وتعمل مسلسل، مردفة: "الدراما وحشتني".

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