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الفقي: تأثير مصر كان يصل لحد ترشيح الرؤساء في دول الجوار

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:39 م
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن دول كثيرة تحولت تحولات كبيرة ولم تعد تعترف بالدور المصري كما كان عليه من قبل، مشيرًا إلى أن التأثير المصري كان كبيرًا لدرجة أن عبدالحميد غالب السفير المصري في بيروت، في عهد عبدالناصر قال "هذه البناية تحكم لبنان كلها".

وذكر خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن عبدالناصر طلب منه ترشيح حميد فرنجية رئيسًا للجمهورية، ثم عدلوا عنه ليلًا، وقرروا ترشيح شارل حلو، فحدث كما قررت القاهرة.

وأضاف الفقي: "كل ما قويت داخليًا، كل ما كان تأثيرك الإقليمي أكبر، تراجع الدور الإقليمي بعد الضعف الداخلي، تهاوي نظام التعليم، وخفوت القوة الناعمة، فحدث انكماش الدور المصري".

ووجه الفقي رسالة للشباب الذي يتساءل، ما علاقة مصر بالدول المجاورة، ويدعو للانكفاء بالوضع الداخلي، قائلًا: "تستطيع أن تغفل أهمية دور مصر خارجيًا، لأن ما يحدث في الإقليم ينعكس عليك، ولهذا يجب أن يكون لها دور".

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