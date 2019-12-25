بالصور.. مهرجان القاهرة للمسرح يُكرم أبطال "الطوق والإسورة"

كرمت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، أبطال العرض المسرحي "الطوق والإسورة"، بمناسبة فوز العرض بجائزة مهرجان قرطاج، مساء أمس الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للثقافة، حيث أهدت إدارة المهرجان شهادة تقدير لفريق العمل بالعرض، وأيضًا للمشاركين في إعداد وتنظيم الدورة الـ26 للمهرجان.



جاء ذلك بحضور الدكتور سامح مهران رئيس مجلس إدارة المهرجان، والمخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان، والفنان سيد رجب، والفنان أحمد كمال، والفنان شادي سرور، والشاعر محمد أحمد بهجت، والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي، وكوكبة من الكُتاب والنُقاد، ورجال الصحافة والإعلام.



من جانبه، وجه المخرج عصام السيد، المنسق العام للمهرجان، في كلمته، الشكر لأبطال العرض ولكل فريق العمل، وللفنان ناصر عبد المنعم مخرج العرض، على كل ما بذلوه من جهد كبير، والذي كان سببًا قويًا في تميز العرض وحصده للجوائز.



وقال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة، إن عرض الطوق والإسورة قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في عام 1996، وحصل مخرجه الفنان ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهي الجائزة الأولى لمصر في المهرجان، وأعيد إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي.



يذكر أن عرض "الطوق والإسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، شارك ضمن العروض المنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان القاسمي بمهرجان المسرح العربي، وحصل على جائزة أفضل عرض عربي لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، وتم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات.