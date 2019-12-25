-
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الموافق 28 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بالصور.. مهرجان القاهرة للمسرح يُكرم أبطال "الطوق والإسورة"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:16 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
طباعة
كرمت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، أبطال العرض المسرحي "الطوق والإسورة"، بمناسبة فوز العرض بجائزة مهرجان قرطاج، مساء أمس الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للثقافة، حيث أهدت إدارة المهرجان شهادة تقدير لفريق العمل بالعرض، وأيضًا للمشاركين في إعداد وتنظيم الدورة الـ26 للمهرجان.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح مهران رئيس مجلس إدارة المهرجان، والمخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان، والفنان سيد رجب، والفنان أحمد كمال، والفنان شادي سرور، والشاعر محمد أحمد بهجت، والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي، وكوكبة من الكُتاب والنُقاد، ورجال الصحافة والإعلام.

من جانبه، وجه المخرج عصام السيد، المنسق العام للمهرجان، في كلمته، الشكر لأبطال العرض ولكل فريق العمل، وللفنان ناصر عبد المنعم مخرج العرض، على كل ما بذلوه من جهد كبير، والذي كان سببًا قويًا في تميز العرض وحصده للجوائز.

وقال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة، إن عرض الطوق والإسورة قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في عام 1996، وحصل مخرجه الفنان ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهي الجائزة الأولى لمصر في المهرجان، وأعيد إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي.

يذكر أن عرض "الطوق والإسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، شارك ضمن العروض المنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان القاسمي بمهرجان المسرح العربي، وحصل على جائزة أفضل عرض عربي لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، وتم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر أمني يكشف سبب حريق مترو البحوث

منذ حوالي 5 ساعات

بعد نقطة الإنتاج.. مرتضى: "لاعبو الزمالك رجالة ومعمولهم سحر أسود"

منذ حوالي 5 ساعات

قبرص تكشف تفاصيل التحالف مع مصر واليونان وفرنسا ضد تركيا

منذ حوالي 21 ساعة

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

الصور

image description

"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)

image description

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا تكرم صفاء النجار

image description

صفاء النجار: هوليود زيفت الواقع الروسي لخدمة أغراض سياسية (فيديو)

image description

"الإسكندرية" ترفع حالة الطوارئ للتعامل مع اضطراب الأحوال الجوية

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا لسوء الطقس

بعد نقطة الإنتاج.. مرتضى: "لاعبو الزمالك رجالة ومعمولهم سحر أسود"

قبرص تكشف تفاصيل التحالف مع مصر واليونان وفرنسا ضد تركيا

"الأرصاد" تكشف تفاصيل الموجة غير المستقرة بالقاهرة والمحافظات

أيام زمان

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

سر وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

نجم الساعة

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

الصحة

نصائح مفيدة للحصول على شعر لامع

تناول البقوليات والخضروات للوقاية من سكر الحمل

وصفات طبيعية لعلاج حصوات الكلى

آلام الصدر.. أسبابها وطرق علاجها

الرئيس نيوز

كريسماس عصيب في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية

بعد حريق محدود بمحطة مترو البحوث.. عودة حركة القطارات بالخط الثاني

مفاجأة سارة.. الحكومة تتعهد بتقنين أوضاع موظفي الصناديق الخاصة

مقتل 5 حوثيين في قصف للجيش اليمني بتعز بينهم قيادي

منوعات

أسوأ المواقف أثناء مقابلة العمل

بالفيديو.. وزير داخلية يصفع نائبا بالبرلمان على وجهه

تمرين يحرك 86 % من عضلات الجسم

5 عوامل تؤثر سلبا على فقدان وزنك

كشكول

الإعلام وجرائم العنف الأسري في ندوة بإعلام القاهرة.. غدًا

"القاهرة الجديدة" تكرم العاملين بشؤون الطلاب والتعليم الخاص

عرض فيلم يرصد تطورات إنشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة

"عجلان" يفتتح معرضى المجال الصناعى والإقتصاد المنزلى

إسلام سياسي

القوات الأمريكية في العراق تتوعد داعش

مسئول كردي يؤكد عودة داعش إلى العراق

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

مقالات الرأي
عمرو خالد
الصلاة على النبى «2»
د.مينا بديع عبدالملك
حتمية الاهتمام بوحدة الكنيسة القبطية
منى رجب
أهمية أن نكون منصة للحوار الحضارى بين الشعوب
القس. رفعت فكرى
محبة الناس ثراء
المزيد

الثقافة

أحمد عبد العاطى: "أحوال العالم الزائل" سبقها روايتان لا تصلحان للنشر

مناقشة كتاب"سميرة موسى" بثقافة السويس

ثقافة الإسكندرية تناقش "فن كتابة المقال"

بالصور.. مهرجان القاهرة للمسرح يُكرم أبطال "الطوق والإسورة"

صفحتنا ع الفيس بوك